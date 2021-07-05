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Кулеба: Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим

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Дмитрий Кулеба: Пока Украина не в НАТО, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами
Дмитрий Кулеба: Пока Украина не в НАТО, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина получит членство в НАТО. Об этом он заявил 6 июля на форуме "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого Альянса, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", – сказал Кулеба.

Он добавил, что на данный момент Украина развивает военно-техническое сотрудничество с США, Британией и Турцией.

"Мы пока не являются членами НАТО. У нас нет гарантий безопасности от других государств. Ряд важных стран мира по исключительно политическим причинам не продают нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", – добавил он.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Во время "прямой линии" 30 июня Путин сказал об Украине следующее: "По Конституции Украины, там не может быть иностранных военных баз. Можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности".

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский на это ответил, что если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы также могут появиться на территории страны.

Теги: США, Украина, Турция, НАТО, военные, вооружение, агрессия, аннексия, Дмитрий Кулеба, политика, безопасность, саммит НАТО, вступ, Британия
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