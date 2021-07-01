Кулеба о готовности РФ к войне с НАТО: Признаков суицидального синдрома у России я не вижу

Он отметил, что Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации, в частности в Черном море.

"Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я у России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех", – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния – расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Ввиду этого Украина постоянно "педалирует" тему Черного моря в разговорах с членами Альянса.

"Потому что сейчас действительно у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. А нам очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу Азовского", – сказал министр.

Инцидент с британским эсминцем Defender Кулеба назвал попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок, добиться реакции. Он отметил, что британцы "отреагировали красиво и элегантно – сыграли на понижение ставок", поскольку эскалация с Россией сейчас им не нужна.

"Но все это не какой-то единичный эпизод. Путин постоянно повышает ставки, чтобы показать две вещи. Первая – "мы жахнем, если захотим". И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или поднимать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько жесткая и решительная, как Москва. Любое обострение, к которому прибегает Россия, укладывается в эту логику. Просто случай с Defender стал особенно заметным", – пояснил глава украинского МИД.

На предположение журналиста, что провокация с Defender – это попытка сорвать масштабные военные учения Украина – НАТО Sea Breeze в Черном море, Кулеба еще раз подчеркнул, что этот эпизод был только "игрой мускулами" и демонстрацией "силы и наглости" со стороны РФ. "Ничто не может сорвать учения Sea Breeze", – добавил он.