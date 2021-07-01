Кулеба о готовности РФ к войне с НАТО: Признаков суицидального синдрома у России я не вижу

Он отметил, что Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации, в частности в Черном море.
"Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я у России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех", – подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния – расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Ввиду этого Украина постоянно "педалирует" тему Черного моря в разговорах с членами Альянса.
"Потому что сейчас действительно у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. А нам очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу Азовского", – сказал министр.
Инцидент с британским эсминцем Defender Кулеба назвал попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок, добиться реакции. Он отметил, что британцы "отреагировали красиво и элегантно – сыграли на понижение ставок", поскольку эскалация с Россией сейчас им не нужна.
"Но все это не какой-то единичный эпизод. Путин постоянно повышает ставки, чтобы показать две вещи. Первая – "мы жахнем, если захотим". И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или поднимать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько жесткая и решительная, как Москва. Любое обострение, к которому прибегает Россия, укладывается в эту логику. Просто случай с Defender стал особенно заметным", – пояснил глава украинского МИД.
На предположение журналиста, что провокация с Defender – это попытка сорвать масштабные военные учения Украина – НАТО Sea Breeze в Черном море, Кулеба еще раз подчеркнул, что этот эпизод был только "игрой мускулами" и демонстрацией "силы и наглости" со стороны РФ. "Ничто не может сорвать учения Sea Breeze", – добавил он.
Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России.
В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания предположила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. "По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Мы откроем огонь, если вы не измените курс". Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости", – сообщил журналист.
Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды" близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.
В Кремле назвали маршрут британского эсминца "подготовленной провокацией", а в МИД РФ пригрозили "бомбить" корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.
27 июня BBC опубликовала ряд документов минобороны Великобритании, касающихся ситуации с эсминцем. Они подтверждали, что проход Defender вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.