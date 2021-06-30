Вступление в НАТО на референдуме поддержали бы около 54% украинцев – опрос

Больше всего сторонников вступления Украины в НАТО на западе страны Фото: depositphotos.com

При этом 31% опрошенных проголосовали бы против членства Украины в Североатлантическом альянсе, 15,2% затруднились ответить.

Больше всего сторонников вступления в НАТО на западе страны – 77,2%, противников – на востоке (50,4%).

Скриншот: razumkov.org.ua

Среди тех, кто поддерживает членство Украины в Альянсе, 79,4% считают, что это усилит безопасность государства, 63% – что поможет противостоять агрессии РФ.

Большинство опрошенных (52,8%) считают, что членство Украины в НАТО отвечает национальным интересам страны. При этом, по мнению респондентов, это ухудшит отношения Киева с Москвой (70,5%).

Всего в течение 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.