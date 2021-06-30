Вступление в НАТО на референдуме поддержали бы около 54% украинцев – опрос

При этом 31% опрошенных проголосовали бы против членства Украины в Североатлантическом альянсе, 15,2% затруднились ответить.
Больше всего сторонников вступления в НАТО на западе страны – 77,2%, противников – на востоке (50,4%).
Среди тех, кто поддерживает членство Украины в Альянсе, 79,4% считают, что это усилит безопасность государства, 63% – что поможет противостоять агрессии РФ.
Большинство опрошенных (52,8%) считают, что членство Украины в НАТО отвечает национальным интересам страны. При этом, по мнению респондентов, это ухудшит отношения Киева с Москвой (70,5%).
Всего в течение 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.
Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.