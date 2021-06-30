Почти половина украинцев назвали НАТО союзником Украины – опрос

При этом 37,7% опрошенных считают, что НАТО – ни союзник, ни противник для Украины, 7% – противник.
По мнению 47,8% респондентов, НАТО прежде всего является оборонительным союзом, 22,4% назвали союз агрессивным военным блоком, 16,5% – миротворческой организацией, 13,4% – затруднились ответить.
На Западе Украины НАТО считают оборонительным союзом около 65% украинцев. В то же время треть жителей востока и юга страны назвали Альянс агрессивным военным блоком. При этом положительные оценки относительно деятельности НАТО доминируют во всех возрастных категориях украинцев.
Всего в течении 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.
Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.