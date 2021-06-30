Почти половина украинцев назвали НАТО союзником Украины – опрос

37,7% украинцев считают, что НАТО – ни союзник, ни противник для Украины Фото: EPA

При этом 37,7% опрошенных считают, что НАТО – ни союзник, ни противник для Украины, 7% – противник.

Скриншот: razumkov.org.ua

По мнению 47,8% респондентов, НАТО прежде всего является оборонительным союзом, 22,4% назвали союз агрессивным военным блоком, 16,5% – миротворческой организацией, 13,4% – затруднились ответить.

На Западе Украины НАТО считают оборонительным союзом около 65% украинцев. В то же время треть жителей востока и юга страны назвали Альянс агрессивным военным блоком. При этом положительные оценки относительно деятельности НАТО доминируют во всех возрастных категориях украинцев.

Скриншот: razumkov.org.ua

Всего в течении 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.