Российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze

Сообщается, что силы и средства Черноморского флота РФ "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze 2021".

2 июня официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял в видеообращении, что ведомство "будет внимательно отслеживать" ход учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

Конашенков также считает, что "учения Sea Breeze по факту не будут морскими и выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".