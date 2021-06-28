В Черном море начались международные учения Sea Breeze

Как пишет "АрміяInform", на открытии присутствовали представители около 30 стран-партнеров, которые примут участие в учениях.
В Twitter-аккаунте Sea Breeze сообщали, что это 21-я итерация учений.
BREAKING: * @USNavy #USSRoss arrives in #Odesa #UKR to take part in #ExerciseSeaBreeze! This is the 21st iteration of the exercise where +30 countries will join together for interoperability training in the #BlackSea! #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/CsbUQ9sWCs— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 27, 2021
Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года.
Учения Sea Breeze 2021 будут продолжаться до 10 июля.
В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.
Для участия в учениях в Украину уже прибыли военные корабли из США, Грузии и Румынии.