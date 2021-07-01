НАТО сохранит свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем – представитель Альянса

Комментируя инцидент с британским эсминцем 23 июня в Черном море, Аппатурай отметил, что Лондон предоставил Альянсу всю информацию и в НАТО имеют полную картину произошедшего.
По его словам, "у НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина, а не Россия".
Аппатурай подчеркнул, что "РФ должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят".
Спецпредставитель НАТО обвинил РФ в "продолжении дестабилизации региона". Так, "Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства", добавил Аппатурай.
В связи с этим Альянс сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров по НАТО, резюмировал спецпредставитель Йенса Столтенберга по странам Южного Кавказа и Центральной Азии.
Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России.
В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. В Лондоне отметили, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. "По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Мы откроем огонь, если вы не измените курс". Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости", – сообщил журналист.
Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды" близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.
В Кремле назвали маршрут британского эсминца "подготовленной провокацией", а в МИД РФ пригрозили "бомбить" корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.
27 июня BBC опубликовала ряд документов минобороны Великобритании, касающихся ситуации с эсминцем. Они подтверждали, что проход Defender вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.