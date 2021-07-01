НАТО сохранит свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем – представитель Альянса

Крым – это Украина, а не Россия, отметил Аппатурай Фото: EPA

Комментируя инцидент с британским эсминцем 23 июня в Черном море, Аппатурай отметил, что Лондон предоставил Альянсу всю информацию и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

По его словам, "у НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина, а не Россия".

Аппатурай подчеркнул, что "РФ должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят".

Спецпредставитель НАТО обвинил РФ в "продолжении дестабилизации региона". Так, "Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства", добавил Аппатурай.

В связи с этим Альянс сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров по НАТО, резюмировал спецпредставитель Йенса Столтенберга по странам Южного Кавказа и Центральной Азии.