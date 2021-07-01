Вениславский объяснил, когда в Украине могут появиться базы НАТО

Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Конституция Украины запрещает размещать иностранные военные базы на территории страны.

"Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины – "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", – объяснил Вениславский.

Он также ответил на вопрос, могут ли базы НАТО появиться в Украине до ее вступления в Альянс.

"Это в любом случае должен решить Конституционный Суд Украины по аналогии с Конституционным судом Литвы... Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный Суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины", – сказал представитель президента в КСУ.

Он выразил надежду, что судьи КСУ "будут патриотами Украины и станут на страже национальных интересов и территориальной целостности Украины".

"Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного Суда можно ожидать, что такой вариант не исключается", – подчеркнул Вениславский.