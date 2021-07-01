Украинцы назвали причины, которые препятствуют интеграции страны в НАТО

По мнению украинцев, одним из главных препятствий на пути интеграции Украины в НАТО является коррупция Фото: depositphotos.com

По мнению респондентов, главными препятствиями на пути интеграции Украины в Альянс являются коррупция (62,2%) и недостаточный уровень демократического, экономического и военно-технического развития страны (41,2%), российский фактор назвали 36,4% опрошенных.

В то же время 10% респондентов считают, что препятствием для сотрудничества и интеграции Украины в НАТО могут быть общецивилизационные и культурные различия.

Всего в течение 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.