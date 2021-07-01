Кулеба: Членом НАТО Украина станет раньше, чем членом Евросоюза

"Давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это реальность, с которой нам нужно работать. Я совершенно не умаляю важную роль Альянса в сдерживании российской агрессии с 2014 года. Но именно в этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году", – сказал глава МИД.
Украина сделала достаточно реформ, чтобы получить "четкий новый этап в евроатлантической интеграции", и это не вызывает возражений, уверен Кулеба.
По его словам, существует список стран, которые "превратили реформы в оправдание нежелания делать шаги вперед" в отношении Украины и ее вступления в НАТО и Евросоюз.
"Когда я слышу от них [представителей этих стран] крик: "Ой, сделайте еще немного реформ", – этого я уже не воспринимаю. Я хочу, чтобы мы в Украине тоже научились не рефлексировать на каждый призыв сделать еще больше реформ. Это перекладывание ответственности. Мы, безусловно, несем долю ответственности за динамику нашего прогресса. Но есть силы, которые просто были бы счастливы держать нас еще десятилетиями на этом крючке реформ, постоянно рассказывая, что им мало, и мало, и мало, и мало", – пояснил свою позицию Кулеба.
Говоря о сроках вступления Украины в НАТО, глава украинской дипломатии сказал, что никаких дат не назовет.
"Но по логике исторического процесса, я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС. [...] Но безусловно, как хомо сапиенс я понимаю, что нам [Украине] нужно укреплять безопасность уже сейчас, до того, как мы вступим в НАТО. Я вижу это таким образом. Мы движемся к членству в НАТО. Мы не знаем, когда именно оно наступит. Все, что мы делаем с сегодняшнего дня и до членства в НАТО и что не подвешивает эту цель, допустимо", – ответил он.
По словам Кулебы, власти Украины работают над развитием военно-технического сотрудничества, а также ищут региональные и глобальные альянсы, которые будут способствовать укреплению безопасности.
"Сейчас в мире нет ни одного государства, которое было бы готово предоставить Украине гарантии безопасности: "Если на тебя нападут, мы за тебя будем воевать". Но есть много государств, с которыми мы можем создавать дипломатические комбинации, которые будут укреплять безопасность Украины. Прежде всего это США", – заключил он.
Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.
Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
Во время "прямой линии" 30 июня Путин сказал об Украине следующее: "По Конституции Украины, там не может быть иностранных военных баз. Можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности".
Представитель президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский на это ответил, что если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы также могут появиться на территории страны.