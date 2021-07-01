Кулеба: Членом НАТО Украина станет раньше, чем членом Евросоюза

Кулеба: Как хомо сапиенс я понимаю, что Украине нужно укреплять безопасность уже сейчас Фото: EPA

"Давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это реальность, с которой нам нужно работать. Я совершенно не умаляю важную роль Альянса в сдерживании российской агрессии с 2014 года. Но именно в этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году", – сказал глава МИД.

Украина сделала достаточно реформ, чтобы получить "четкий новый этап в евроатлантической интеграции", и это не вызывает возражений, уверен Кулеба.

По его словам, существует список стран, которые "превратили реформы в оправдание нежелания делать шаги вперед" в отношении Украины и ее вступления в НАТО и Евросоюз.

"Когда я слышу от них [представителей этих стран] крик: "Ой, сделайте еще немного реформ", – этого я уже не воспринимаю. Я хочу, чтобы мы в Украине тоже научились не рефлексировать на каждый призыв сделать еще больше реформ. Это перекладывание ответственности. Мы, безусловно, несем долю ответственности за динамику нашего прогресса. Но есть силы, которые просто были бы счастливы держать нас еще десятилетиями на этом крючке реформ, постоянно рассказывая, что им мало, и мало, и мало, и мало", – пояснил свою позицию Кулеба.

Говоря о сроках вступления Украины в НАТО, глава украинской дипломатии сказал, что никаких дат не назовет.

"Но по логике исторического процесса, я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС. [...] Но безусловно, как хомо сапиенс я понимаю, что нам [Украине] нужно укреплять безопасность уже сейчас, до того, как мы вступим в НАТО. Я вижу это таким образом. Мы движемся к членству в НАТО. Мы не знаем, когда именно оно наступит. Все, что мы делаем с сегодняшнего дня и до членства в НАТО и что не подвешивает эту цель, допустимо", – ответил он.

По словам Кулебы, власти Украины работают над развитием военно-технического сотрудничества, а также ищут региональные и глобальные альянсы, которые будут способствовать укреплению безопасности.

"Сейчас в мире нет ни одного государства, которое было бы готово предоставить Украине гарантии безопасности: "Если на тебя нападут, мы за тебя будем воевать". Но есть много государств, с которыми мы можем создавать дипломатические комбинации, которые будут укреплять безопасность Украины. Прежде всего это США", – заключил он.