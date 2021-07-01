ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский сравнил реакцию Кремля на тему НАТО со страхом из детства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина точно является субъектом глобальной политики, отметил Зеленский
Украина точно является субъектом глобальной политики, отметил Зеленский
Фото: EPA

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества – исторический выбор Украины. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 1 июля, сказал президент Владимир Зеленский.

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", – подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня заявил, что западные страны начали "военное освоение" Украины, которая граничит с Россией, что "создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности". Глава Кремля также отметил, что по Конституции на территории Украины не может быть военных баз других государств

Комментируя слова Путина, Зеленский назвал их "навязчивой идеей".

"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения Sea Breeze проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? – добавил президент. – Но еще раз повторю: ключевое – субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов".

Зеленский сравнил постоянно резкую реакцию Кремля на тему НАТО со страхом из детства.

"На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе из детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", – резюмировал президент Украины.  

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал РФ отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря. Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий по членству (ПДЧ), он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Черное море, Кремль, военные, Sea Breeze, Владимир Зеленский, учения, президент, безопасность, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS