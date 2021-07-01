Зеленский сравнил реакцию Кремля на тему НАТО со страхом из детства

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", – подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня заявил, что западные страны начали "военное освоение" Украины, которая граничит с Россией, что "создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности". Глава Кремля также отметил, что по Конституции на территории Украины не может быть военных баз других государств.

Комментируя слова Путина, Зеленский назвал их "навязчивой идеей".

"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения Sea Breeze проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? – добавил президент. – Но еще раз повторю: ключевое – субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов".

Зеленский сравнил постоянно резкую реакцию Кремля на тему НАТО со страхом из детства.

"На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе из детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", – резюмировал президент Украины.