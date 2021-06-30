Путина беспокоит "начало военного освоения украинской территории"

"Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинской границы. Я дал указание минобороны потихонечку заканчивать и отвести войска, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали, но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это: "Ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", – вместо этого они что сделали? Приперлись к нашим границам", – заявил президент России.

Глава Кремля не уточнил, что именно имеет в виду под словом "приперлись", видимо, речь идет об инциденте с британским военным кораблем Defender, который он комментировал перед этим.

Ведущая вспомнила, что во время послания к Федеральному собранию Путин говорил, что Россию "постоянно цепляют" западные страны.

"Меня не это беспокоит. Меня беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов РФ и народа России. Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать", – ответил глава Кремля, отметив, что по Конституции на территории Украины не может быть военных баз других государств.