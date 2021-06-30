Путина беспокоит "начало военного освоения украинской территории"

"Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинской границы. Я дал указание минобороны потихонечку заканчивать и отвести войска, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали, но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это: "Ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", – вместо этого они что сделали? Приперлись к нашим границам", – заявил президент России.
Глава Кремля не уточнил, что именно имеет в виду под словом "приперлись", видимо, речь идет об инциденте с британским военным кораблем Defender, который он комментировал перед этим.
Ведущая вспомнила, что во время послания к Федеральному собранию Путин говорил, что Россию "постоянно цепляют" западные страны.
"Меня не это беспокоит. Меня беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов РФ и народа России. Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать", – ответил глава Кремля, отметив, что по Конституции на территории Украины не может быть военных баз других государств.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
РФ с конца марта 2021 года наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что "это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.
Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.
5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.
По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на 12 июня, РФ отвела не более 12 тыс. своих военных, угроза военной операции остается.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал 26 июня, что у границы Украины остается 100 тыс. российских военных.