Путин заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским

Путин: Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Фото: EPA

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и Париже. О чем разговаривать?" – заявил Путин.

Вместе с тем Путин заявил, что не отказывается от встреч подобного рода, однако "надо понять, о чем говорить".