Путин заявил, что не считает украинцев недружественным народом

Так он ответил на вопрос, почему Украину не внесли в список недружественных стран.
"Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным. Я не считаю, что украинский народ недружественный. Украинцы и русские один народ", – сказал он, трансляцию ведет РБК.
Путин провел аналогии с "непохожими" друг на друга евреями. Он назвал приезжающих из Африки в Израиль "черненькими", а затем вспомнил о "коренном российском народе" мордва (финно-угорский народ, который делится на два субэтноса – мокша и эрзя).
"У нас мордва есть народ. Там есть эрзя, мокша. Все они считают себя мордвинами. Говорят на языке одной группы. Эрзя и мокша друг друга не понимают. У них языки отличаются больше, чем русский и украинский. Но они дорожат единством. По нескольким причинам. Во-первых, они умные и понимают, что дробление ослабляет этнос", – добавил он.
По мнению Путина, "русский народ хотели раздробить". Он заявил, что напишет "большую аналитическую статью" об этом, и высказал надежду, что с ее текстом ознакомятся в Украине.
Правительство РФ утвердило список недружественных стран 14 мая. В него внесли США и Чехию.
Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировал Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.