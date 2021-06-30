Путин заявил, что не считает украинцев недружественным народом

Так он ответил на вопрос, почему Украину не внесли в список недружественных стран.

"Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным. Я не считаю, что украинский народ недружественный. Украинцы и русские один народ", – сказал он, трансляцию ведет РБК.

Путин провел аналогии с "непохожими" друг на друга евреями. Он назвал приезжающих из Африки в Израиль "черненькими", а затем вспомнил о "коренном российском народе" мордва (финно-угорский народ, который делится на два субэтноса – мокша и эрзя).

"У нас мордва есть народ. Там есть эрзя, мокша. Все они считают себя мордвинами. Говорят на языке одной группы. Эрзя и мокша друг друга не понимают. У них языки отличаются больше, чем русский и украинский. Но они дорожат единством. По нескольким причинам. Во-первых, они умные и понимают, что дробление ослабляет этнос", – добавил он.

По мнению Путина, "русский народ хотели раздробить". Он заявил, что напишет "большую аналитическую статью" об этом, и высказал надежду, что с ее текстом ознакомятся в Украине.