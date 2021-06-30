США могут присоединиться к переговорам по Донбассу и предложить своего посла в ТКГ – Резников

Резников: Американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были – это Женева, там [17 апреля 2014 года] проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе. Ее можно восстановить", – сказал он.

В 2014 году в Женеве состоялись четырехсторонние переговоры Украина–Россия–ЕС–США. По их итогам было принято совместное заявление по урегулированию ситуации на востоке Украины. Министерство иностранных дел Украины заявляло о невыполнении условий российской стороной.