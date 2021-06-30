США могут присоединиться к переговорам по Донбассу и предложить своего посла в ТКГ – Резников

"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были – это Женева, там [17 апреля 2014 года] проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе. Ее можно восстановить", – сказал он.
В 2014 году в Женеве состоялись четырехсторонние переговоры Украина–Россия–ЕС–США. По их итогам было принято совместное заявление по урегулированию ситуации на востоке Украины. Министерство иностранных дел Украины заявляло о невыполнении условий российской стороной.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
Переговоры в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы пробуксовывают с августа 2020 года, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля.
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Президент Украины Владимир Зеленский в в интервью каналу "1+1", вышедшем 24 июня, заявил, что Минские договоренности "еле живы".