Представитель ОБСЕ на заседании Совбеза ООН: Переговоры в ТКГ находятся в тупике

Переговоры в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы пробуксовывают с августа 2020 года, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау во время заседания Совета Безопасности ООН.

Грау сказала, что количество обстрелов, которое фиксируют наблюдатели ОБСЕ, ниже, чем в первой половине 2020 года Фото: osce.usmission.gov

Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау обеспокоена увеличением количества нарушений режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями России на Донбассе.

Об этом она заявила в ходе заседания Совета Безопасности ООН по случаю шестилетия подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое транслировалось на сайте ООН.

"В последние недели на Донбассе наблюдается тревожная тенденция нарушения режима прекращения огня. При этом нужно отметить, что количество нарушений, которое фиксируется СММ ОБСЕ, по-прежнему значительно ниже, чем в первой половине прошлого года", – сказала Грау.

Она отметила, что прогресс в решении гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с безопасностью, не достигается по политическим мотивам, а переговоры в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.

"Переговоры политической подгруппы пробуксовывают с августа 2020 года, некоторые участники требуют, чтобы парламент Украины отменил резолюцию о местных выборах, прежде чем обсуждение может быть продолжено. В качестве попытки выйти из тупика участники созвали в конце октября заседание, чтобы разработать конкретный план действий по выполнению Минских договоренностей. Это очень трудная задача, к сожалению, обсуждение в трехсторонней контактной группе по-прежнему находится в тупике. Поэтому я признательна, что политические советники "Нормандской четверки" присоединились к процессу и активно ищут выходы из тупика", – сказала она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В феврале погибших уже четверо.