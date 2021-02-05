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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аваков: Никакого мирного процесса на Донбассе уже нет

В последнюю неделю на Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации, в связи с этим президент Украины Владимир Зеленский отправил в зону ООС главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, подчеркнул министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков: Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет
Аваков: Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире канала "1+1" 4 февраля заявил о необходимости рассматривать ситуацию с введением санкций против против соратника главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – учитывая обострение на Донбассе. 

"Накануне что происходило? Что обсуждался на том же [заседании] СНБО, в кабинете президента? Может, многие не заметили этого на фоне так сказать ярких событий, а президент был вынужден [главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана] Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю", – сказал Аваков. 

Он добавил, что "никакого мирного процесса уже нет" на Донбассе. 

"Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет. Поэтому я предлагаю посмотреть на это решение [о санкциях] с этой точки зрения, на фоне этой ситуации", – добавил он.  

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. 

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Аваков говорил, что материалы, на основании которых ввели санкции, более чем обоснованны

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

В 2020 году СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% меньше нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе; однако они случаются, и в последнее время – все чаще, подчеркнула постоянный представитель Евросоюза в ОБСЕ Раса Остраускайте 27 января.

После того штаб ООС информировал о гибели двух украинских военных от пуль снайперов оккупантов: 30 января и 2 февраля, 1 февраля в зоне операции Объединенных сил пропал украинский боец.

3 февраля Офис президента проинформировал о начале инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей Вооруженных сил, выполняющих задачи в ООС на Донбассе.

Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины, ВСУ, других органов военного управления по обеспечению сил и средств, выполняющих задачи на востоке страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Арсен Аваков, СНБО, Донбасс, Владимир Зеленский, 112 Украина, война в Украине, ZIK, Руслан Хомчак, война на Донбассе, NewsOne, ОПЗЖ
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