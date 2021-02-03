ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский на пять лет ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал каналы "112 Украина", ZIK, NewsOne

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, Козак входит в ближайшее окружение Медведчука
По данным СМИ, Козак входит в ближайшее окружение Медведчука
Фото: zik.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие сегодняшнее решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" относительно нардепа ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Тараса Козака. Указ опубликован на сайте президента. 

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений; полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Скриншот: president.gov.ua
Скриншот: president.gov.ua

Также на пять лет ввели санкции против юридических лиц: региональных вещателей канала "112 Украина" – "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". Под санкции попадают телерадиокомпания "Новые коммуникации" (вещает под логотипом ZIK) и "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne).

Решением СНБО им предписывается, в частности, прекратить предоставление услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм, предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования. Также блокируются активы юридических лиц.

Инфографика: LIGA.net
Инфографика: LIGA.net

СНБО предлагает Кабмину, СБУ и Нацбанку Украины вместе со Службой безопасности Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и МИД – проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций, а также поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Во время заседания СНБО за введение санкций проголосовали 17 членов совета из 19, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Один воздержался и один был в командировке. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

На данный момент каналы прекратили вещание – демонстрируют черный экран или настроечную таблицу. В то же время вещание в YouTube продолжается. 

В соответствии с законом Украины "О санкциях", их можно применять к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, находящемуся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность.

Телеканалы, попавшие под санкции, принадлежат Козаку. Он приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Рада создавала комиссию по расследованию смены собственников телеканалов

По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком. 

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом "Россия 1".

Теги: санкции, СНБО, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS