Зеленский на пять лет ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал каналы "112 Украина", ZIK, NewsOne

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие сегодняшнее решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" относительно нардепа ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Тараса Козака. Указ опубликован на сайте президента.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений; полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Скриншот: president.gov.ua

Также на пять лет ввели санкции против юридических лиц: региональных вещателей канала "112 Украина" – "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". Под санкции попадают телерадиокомпания "Новые коммуникации" (вещает под логотипом ZIK) и "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne).

Решением СНБО им предписывается, в частности, прекратить предоставление услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм, предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования. Также блокируются активы юридических лиц.

Инфографика: LIGA.net

СНБО предлагает Кабмину, СБУ и Нацбанку Украины вместе со Службой безопасности Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и МИД – проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций, а также поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Во время заседания СНБО за введение санкций проголосовали 17 членов совета из 19, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Один воздержался и один был в командировке. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

На данный момент каналы прекратили вещание – демонстрируют черный экран или настроечную таблицу. В то же время вещание в YouTube продолжается.

В соответствии с законом Украины "О санкциях", их можно применять к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, находящемуся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность.

Телеканалы, попавшие под санкции, принадлежат Козаку. Он приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Рада создавала комиссию по расследованию смены собственников телеканалов.

По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом "Россия 1".