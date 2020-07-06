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ОПЗЖ потратила 60 млн грн на рекламу по ТВ – Комитет избирателей Украины

Большую часть средств от "Оппозиционной платформы – За жизнь" получил телеканал "112 Украина" – 23 млн грн.

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Телеканал "ZIK" получил от ОПЗЖ 16 млн грн за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов
Телеканал "ZIK" получил от ОПЗЖ 16 млн грн  за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов
Фото: depositphotos.com

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потратила 60 млн грн из госбюджета на рекламу по телевидению. Об этом 6 июня в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

Всего в течение первого квартала ОПЗЖ было потрачено на деятельность 63 млн грн. Из них 60 млн грн – на осуществление пропагандистской деятельности, а именно размещение рекламы на телевидении, отмечает КИУ.

Большую часть средств получил телеканал "112 Украина". Совокупно партия перечислила телеканалу 23 млн грн. Деньги были перечислены за "услуги по обеспечению размещения рекламного видеоматериала".

Еще 16 млн грн было перечислено ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (телеканал "ZIK") в качестве оплаты за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов.

Кроме того, 19 млн грн получило ООО "Новости 24" (телеканал "NewsOne") в качестве оплаты за размещение рекламных видеоматериалов.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4011407705567622

Теги: реклама, 112 Украина, ZIK, NewsOne, ОПЗЖ
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