В зоне ООС исчез украинский военный

Украинский военный, проходящий службу на Донбассе, 28 января исчез. В ВСУ считают, что он находится на территории не подконтрольной правительству Украины.

Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов Фото: depositphotos.com

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил в одном из подразделений исчез военнослужащий. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группа "Восток" в Facebook.

Военный исчез еще 28 января, но сообщили об этом только сегодня. Военная служба правопорядка и правоохранительные органы сразу приняли меры по его розыску, которые результатов не дали.

Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы.

Сослуживцы характеризуют его как человека исключительно спокойного и взвешенного, конфликтных ситуаций у него ни с кем не было.

По имеющейся информации, данный военнослужащий находится на территории, не подконтрольной правительству Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.