Климкин об оккупированном Донбассе: Путин начал поднимать ставки

Президент РФ Владимир Путин пытается продемонстрировать, что готов к "абхазскому" сценарию в отношении оккупированных районов Донбасса, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Президент России Владимир Путин пытается изменить ситуацию на оккупированном Донбассе. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 31 января в Facebook.

По словам дипломата, выступая в конце января на "виртуальном" экономическом форуме в Давосе, глава Кремля произнес речь, которая "воспринимается как начало торгов с новой американской администрацией".

"Одновременно Путин начал поднятие ставок на оккупированном Донбассе, где наскоро организовали встречу "Российский Донбасс" с участием российской пропагандистки [Маргариты Симоньян], которая, кстати, делала интервью с сотрудниками ГРУ, которые принимали участие в отравлении Скрипалей в Солсбери. То есть понимаете, какой масштаб задач", – написал он.

Дипломат считает, что Путин "всем хочет показать, что готов к "абхазскому" сценарию, если ему не пойдут навстречу.

"Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше", – считает Климкин.

Он подчеркнул, что Путин пытается ослабить солидарность Евросоюза и США, однако "это у него не получится".

"Но необходимо избежать любых переговоров за нашей спиной – "ничего о нас без нас", – отметил экс-глава МИД Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

8–12 августа 2008 года российские войска совместно с юго-осетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, еще одной части Грузии.