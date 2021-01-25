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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Важно не просто реагировать". Климкин прокомментировал обозначения в СМИ российскими городов в Крыму

Ошибки с обозначением российскими городов в оккупированном Крыму допускают не "левые" информагентства и это "реальная проблема", считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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Климкин: Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма
Климкин: Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма
Фото: ЕРА

На обозначение в зарубежных СМИ российскими городов в оккупированном Крыму нужно "не просто реагировать". Такое мнение 24 января в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали "ошибаться", называя Крым российским... Можно успокоить себя тем, что это "случайность", но и один случай – это реальная проблема... Нам важно не просто реагировать, а перезапустить эмоциональную кампанию по оккупации Крыма и активно работать со всеми ведущими агентствами", – написал он.

Дипломат отметил, что почти одновременно ошибку допустили и на "Первом немецком канале", и на британском ВВС, которые являются не "левыми" масс-медиа.

"Запустить Крымскую платформу – это правильная история, но длинная и непростая, очевидно, что это будет в основном о политических заявлениях. Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма – "привыкание" означает, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций. Колокольчик не должен стать звоном колоколов", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1369016940112325

"Русская служба BBC" в материале о протестах в России 23 января обозначила как российские крымские города Севастополь и Симферополь. Вместе с тем информацию сопровождала отметка о том, что Россия аннексировала полуостров в 2014 году.

Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал журналистов не продвигать нарративы из РФ, подчеркнув, что "Севастополь и Симферополь никогда не были городами России" и что Крым не аннексирован, а оккупирован.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, Севастополь, оккупация, Павел Климкин, журналисты, дипломаты
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