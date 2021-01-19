За оправдание оккупации Крыма. Литва запретила Киркорову въезд в страну на пять лет

Миграционная служба Литвы внесла российского певца Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц, запрет на въезд в страну вступил в силу 19 января.

Киркоров не сможет въехать в Литву до 2026 года Фото: fkirkorov / Instagram

Миграционная служба по запросу министерства иностранных дел Литвы внесла российского певца Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц. Об этом 19 января сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Литвы.

Киркорову запретили въезд в страну на пять лет, решение вступило в силу сегодня.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких лицах, поэтому не было сомнений о включении Киркорова в список нежелательных людей в Литве", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями аннексированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации. Об этом сообщил МИД Литвы 18 января.

"Мы будем систематически оценивать всех деятелей, которых Россия намерена использовать для распространения своей иностранной политики и в целях оказания влияния на жителей Литвы", – подчеркнул министр.

Ландсбергис заявил о создании рабочей группы, которая будет решать, можно ли расширить так называемые черные списки невъездных в страну. Об этом сообщил литовский портал Delfi 15 января. В списке фигурировало имя Киркорова и певца Михаила Шуфутинского.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.