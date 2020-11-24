Гордон: Свято верю, что Крым вернется в состав Украины еще при нашей жизни

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что оккупированный Россией полуостров Крым в ближайшей перспективе вернется под контроль Украины.
"Смотрю вам в глаза и говорю: свято верю, воистину верю [что Крым вернется в состав Украины еще при нашей жизни], хотя я неверующий. Воистину – мне это слово нравится. Абсолютно верю. Мы это с вами увидим намного быстрее, чем нам кажется", – сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24" 23 ноября.
Он считает, что Российская Федерация не сохранится в нынешнем составе.
"Все рассыпется и развалится, и под развалинами будут отдавать все, что забрали. Все отдадут, до капельки, никуда не денутся", – отметил журналист.
Россия захватила Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и страны Европейского союза, ввели антироссийские санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма под свой контроль. "Крым – наша территория, мы его вернем", – сказал он в августе 2020 года. В то же время глава государства подчеркнул, что на данный момент Россия отказывается обсуждать этот вопрос.