Гордон: Свято верю, что Крым вернется в состав Украины еще при нашей жизни

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон уверен, что Украине удастся вернуть оккупированный Россией полуостров Крым под свой контроль быстрее, чем всем кажется.

Гордон: Все отдадут, до капельки, никуда не денутся Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что оккупированный Россией полуостров Крым в ближайшей перспективе вернется под контроль Украины.

"Смотрю вам в глаза и говорю: свято верю, воистину верю [что Крым вернется в состав Украины еще при нашей жизни], хотя я неверующий. Воистину – мне это слово нравится. Абсолютно верю. Мы это с вами увидим намного быстрее, чем нам кажется", – сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24" 23 ноября.

Он считает, что Российская Федерация не сохранится в нынешнем составе.

"Все рассыпется и развалится, и под развалинами будут отдавать все, что забрали. Все отдадут, до капельки, никуда не денутся", – отметил журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Россия захватила Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.