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Глава совета директоров "Роснефти" Шредер назвал оккупацию Крыма явным нарушением международного права

Бывший канцлер Германии и глава совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы.

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Шредер cчитает Путина важной силой в России
Шредер cчитает Путина важной силой в России
Фото: ЕРА

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, которое опубликовано 15 января, признал, что аннексия украинского Крыма была явным нарушением международного права.

Шредер в настоящее время занимает пост главы совета директоров компании "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2. В ходе беседы журналист Der Spiegel напомнил Шредеру о фразе, которая прозвучала в его готовящейся к публикации книге "Последний шанс", что Путин "переступил грань, которую не следовало переступать".

Со своей стороны, Шредер уточнил, что Путин является важной силой в России, но доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с РФ.

Экс-канцлер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.

При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В сентябре 2017 года по приглашению главы "Роснефти" Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров компании. Тогда Сечин назвал Шредера "самым лояльным" к России немецким лидером. Бывшего немецкого канцлера несколько раз переизбрали главой совета директоров "Роснефти", последний раз – в июне 2020 года. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператора газопровода "Северный поток – 2").

Шредер часто выступает с пророссийскими заявлениями. В начале мая он призвал снять с России санкции и заявил, что ни один российский президент не пойдет на возвращение Украине аннексированного Крыма. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил, что Крым "непременно вернется в лоно матери-Украины" еще при жизни Шредера.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Крым, санкции, Севастополь, Герхард Шредер, Роснефть
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