Россиянам на акциях протеста нужно требовать прекратить оккупацию Крыма – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального можно рассматривать как шанс на возвращение жителями РФ уважения со стороны соседей.

Акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального россияне могли бы использовать и для приближения деоккупации Крыма. Об этом 22 января, накануне массовых протестов в РФ, заявил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В числе основных требований протестующих, должно быть требование о немедленном введении Западом эмбарго на российские энергоносители и отключении для РФ международной межбанковской системы SWIFT с целью принуждения РФ прекратить оккупацию Крыма и незамедлительно вывести с украинской территории подразделений российской армии, спецслужб и иных силовых структур", – написал он.

Глава Меджлиса считает, что во всех иных вариациях протесты в России "закончатся не просто пустым выхлопом, но возвратятся беспощадными репрессиями" со стороны режима президента РФ Владимира Путина.

"Митинги россиян как в самой России, так и за ее пределами можно было б рассматривать и как шанс на возвращение россиянами уважения со стороны своих соседей. Однако для этого лозунг "Свободу Навальному" следует заменить на "Бандита, убийцу и международного преступника Путина – к суду", – заявил Чубаров.

23 января в десятках городов РФ прошли массовые протесты в связи с задержанием и арестом Навального.

Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны около 3,5 тыс. человек. Онлайн-репортаж

17 января Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления, в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Соратник Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим.