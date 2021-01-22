В России предупредили об ответственности за участие в акции протеста в поддержку Навального

Попытка провести публичное мероприятие сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального и любые провокационные действия его участников правоохранители будут расценивать как угрозу общественному порядку, предупредило главное управление министерства внутренних дел России по Москве.

За участие в "несанкционированных акциях 23 января" предусмотрена ответственность согласно закону, заявили в главном управлении министерства внутренних дел России по Москве. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства 22 января.

Попытки провести публичное мероприятие и любые провокационные действия его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, заявили в столичном управлении.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, говорится в сообщении.

Ведомство призвало "не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях".