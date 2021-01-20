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Роскомнадзор потребовал от TikTok и "ВКонтакте" удалять призывы к протестам. Навальный анонсировал митинг в одной из соцсетей

В Роскомнадзоре заявили, что в TikTok и "ВКонтакте" несовершеннолетних призывают к участию в противозаконных протестных массовых мероприятиях. В группе российского оппозиционера Алексея Навального во "ВКонтакте" 20 января опубликовали призыв 23 января прийти на митинг в Москве.

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Роскомнадзор заявил, что в TikTok призывают несовершеннолетних к участию в незаконных протестах
Роскомнадзор заявил, что в TikTok призывают несовершеннолетних к участию в незаконных протестах
Фото: depositphotos.com

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. Об этом 20 января сообщила  пресс-служба ведомства.

По данным Роскомнадзора, в TikTok распространяют материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. Соцсеть призвали "принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации".

В Роскомнадзоре заявили, что обращаются ко всем соцсетям, информационным ресурсам и СМИ "с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению действий, сопряженных с опасными для детей последствиями".

Позже в Роскомнадзоре обратились к руководству "ВКонтакте", заявив, что зафиксировали в соцсети "случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги", и призвали принять меры по недопущению распространения подобной информации.

В ведомстве отметили, что требования к соцсетям направили на основании решения Генеральной прокуратуры РФ.

18 января российский оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на протесты на YouTube-канале "Навальный LIVE".

20 января в группе Навального во "ВКонтакте", в частности, призывают прийти на митинг в Москве 23 января и рассказать о нем знакомым.

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Скриншот: Алексей Навальный / Vkontakte

В своем TikTok Навальный не призывал к протестам, но опубликовал видео с призывом рекламировать расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", которое Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в YouTube. В расследовании сообщается, что дворец под Геленджиком в Краснодарском крае, принадлежащий президенту РФ, имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". 

В организме Навального нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток. 

Оппозиционер находится в федеральном розыске в России в связи с приговором, вынесенным по делу "Ив Роше" в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

Теги: Россия, СМИ, Алексей Навальный, ВКонтакте, YouTube, Роскомнадзор, TikTok
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