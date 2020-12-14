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Навального отравили "Новичком" сотрудники ФСБ – расследование The Insider и Bellingcat

В спецгруппу, которая готовила отравление российского оппозиционера Алексея Навального, входило как минимум восемь сотрудников ФСБ, говорится в расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

Навальный был в коме 18 дней
Навальный был в коме 18 дней
Фото: ЕРА

Российского оппозиционера Алексея Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ России, выяснили расследователи The Insider, Bellingcat, CNN совместно с Der Spiegel.

Телефонные биллинги, которые попали в распоряжение журналистов, свидетельствуют о том, что в группу входило как минимум восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

"Участники преступной группы имеют разный бэкграунд – у кого-то медицинское образование, кто-то делал карьеру в армии, кто-то в спецназе ФСБ, есть и специалисты по химическому оружию", – пишут авторы расследования.

Журналисты назвали имена, псевдонимы и обнародовали информацию, которую выяснили об участниках группы:

  • военный и ученый Станислав Макшаков, который работал в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1 (по данным расследователей, до 2017 года там проводили исследования и разработки новых форм химического оружия);
  • старший член группы по отравлению, медик по образованию Олег Таякин (Тарасов);
  • ключевой оперативник группы, медик Алексей Александров (Фролов), служит в ФСБ с 2013 года;
  • медик Иван Осипов (Спиридонов);
  • выпускник Российской академии военной химико-биологической защиты Константин Кудрявцев (Соколов);
  • военный Алексей Кривощеков;
  • Михаил Швец (Степанов);
  • Владимир Паняев.

Эта группа следила за Навальным минимум с января 2017 года, когда тот объявил о намерении принять участие в президентских выборах; они повторяли маршрут оппозиционера в поездках, которые тот совершал за пределы Москвы, за исключением однодневных, пишут расследователи. Всего идет речь как минимум о 47 таких поездках или перелетах.

Слежка на время прекратилась, когда Центризбирком отказал Навальному в регистрации кандидатом на пост президента, и возобновилась в полную силу в 2020 году, говорится в расследовании.

В Новосибирск и Томск в августе 2020-го за Навальным вылетели Александров (под псевдонимом Фролов), Осипов (под псевдонимом Спиридонов) и Паняев (под своим именем), выяснили журналисты.

В расследовании сказано, что отравители во время этой поездки пользовались подставными телефонами и поэтому точную траекторию их движения проследить трудно. Исключением стал Александров – он два раза включил свой мобильный и журналисты проследили, что в первый раз он находился недалеко от гостиницы в Новосибирске, где бронировала номер соратница Навального Мария Певчих, второй – в нескольких минутах езды от отеля, где находился сам Навальный, пишут расследователи.

Во время поездки все трое регулярно связывались с Макшаковым, а Макшаков – с другими членами группы, а также с директором Института криминалистики генерал-полковником Кириллом Васильевым и замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майором Владимиром Богдановым.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

Когда стало известно, что Навальный выжил после отравления, Александров, Осипов и Паняев сдали свои билеты в Москву и отправились в Горно-Алтайск (город в девяти часах езды от Томска). Туда же полетел и Таякин. Журналисты предполагают, что они туда полетели, чтобы затем отправиться в соседний Бийск, где находится Институт проблем химико-энергетических технологий – вероятно, для уничтожения предметов, на которых могли остаться следы яда.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

Теги: Алексей Навальный, ФСБ, Новосибирск, реабилитация, отравление, Томск, расследование, самолеты, Bellingcat, отравление Навального
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