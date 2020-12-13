В омской больнице отреагировали на заявление о повторном отравлении Навального в стенах заведения

12 декабря издание The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке сообщило, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить во второй раз, когда тот находился в омской больнице. Заведующий отделением острых отравлений этого медучреждения Александр Сабаев назвал такое заявление "вымыслом от начала до конца".

Заведующий отделением острых отравлений в Омской больнице скорой помощи №1, куда после отравления попал российский оппозиционер Алексей Навальный, Александр Сабаев отрицает возможность его повторного отравления. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Сабаев заявил журналистам, что кроме медперсонала, никто не имел доступа к палате Навального. Все заявления о повторном отравлении политика он назвал "вымыслом от начала до конца" и "информационной уткой".

12 декабря издание The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке сообщило, что Навального пытались отравить во второй раз, когда тот находился в омской больнице. По версии журналистов, в медучреждение проникли агенты российской госбезопасности, которые планировали не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым. Навального спасло лишь то, что после первого отравления врачи ввели ему атропин, отмечали в издании.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".