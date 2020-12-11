Путин об отравлении Навального: Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно открывать уголовное дело

Президент России Владимир Путин назвал оппозиционера Алексея Навального "известным фигурантом". Он считает, что специалистов из РФ нужно было допустить к поиску причин отравления политика.

Прокуратура и следственный комитет России анализируют отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, но уголовное дело нельзя завести, поскольку "нет материалов". Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Расшифровку встречи опубликовал Кремль 10 декабря.

Член совета Николай Сванидзе отметил, что дело Навального – крайне одиозное.

"Не важно, как его зовут, он – гражданин Российской Федерации, общественный и политический деятель, один из лидеров оппозиции, он чуть не умер и, очевидно, что не от гриппа. Отсутствие уголовного расследования по делу Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умаляет право граждан на защиту со стороны государства", – заявил он.

Сванидзе в ходе встречи сказал, что Навальный "чуть не умер" и спросил, можно ли в России возбудить уголовное дело.

"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", – ответил Путин.

Комментируя историю с отравлением Навального, Путин назвал оппозиционера "известным фигурантом". Он заявил, что уголовное дело нельзя завести, так как "нет материалов". По его словам, прокуратура неоднократно обращалась к зарубежным коллегам с просьбой прислать письменное официальное заключение по результатам исследования.

"А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" – спросил Путин.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".