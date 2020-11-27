Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против окружения Путина

Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина, заявил российский оппозиционер Алексей Навальный, выступая в Европарламенте.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления в комитете по международным делам Европарламента по видеосвязи призвал Европейский союз ввести санкции против людей из окружения президента России Владимира Путина. Трансляция велась на сайте Европарламента.

"Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой – деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты [бизнесмена Алишера] Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно", – отметил Навальный.

Он считает, что нет смысла вводить санкции против тех, у кого нет возможности ездить по Европе или нет там активов, например против российских генералов.

Навальный назвал нынешнюю власть России "группой преступников, временно захватившей власть". По его словам, нужно проводить четкое различие между обычными россиянами и российским государством.

Кроме Навального, в дискуссии в Европарламенте принимали участие оппозиционеры Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.