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Навальный об иске к Пескову: Обычно в суд на пропагандистов не подаю

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что его иск к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову суд может не рассмотреть из-за того, что спикер Кремля "не захочет позориться".

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Навальный: Из детей Пескова можно составить взвод солдат НАТО
Навальный: Из детей Пескова можно составить взвод солдат НАТО
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подтвердил, что подал в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, потому что тот "придумывает всякую чушь и говорит ее". Об этом Навальный написал 17 ноября в Facebook.

"Я обычно в суд на пропагандистов не подаю – не вижу смысла терять время, но тут, во-первых, важно то, что Песков не просто человек, работа которого врать. Он замглавы администрации президента. То есть высокопоставленный чиновник. Его шеф отдал приказ меня убить, я случайно выжил, потом занимаюсь с физиотерапевтом, чтобы снова научиться нормально ходить и слышу восхитительную новость: Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о том, что Навальный в Берлине работает с сотрудниками ЦРУ", – отметил оппозиционер.

Он предположил, что Песков не захочет  позориться, в суд позвонят и иск Навального не будут рассматривать.

"Скажут, что он неподсудный или вроде того. Ну, тоже будет полезная информация для всех о том, кого наше государство делает великими и неприкасаемыми", – считает политик.

Он отметил, что спикеру Кремля стоит "помалкивать о загранице".

"Напоминаю внутреннюю шутку в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией. – "ГОРДОН") о Пескове: из его детей можно составить взвод солдат НАТО. Одна живет в Париже (в квартире, купленной Песковым), другой долгие годы был в Англии (и даже в тюрьме там сидел). Предыдущая жена – во Франции. Нынешняя жена 14 жила в Нью-Йорке в квартире на Манхэттене. Сам жулик проводит отдых на паруснике, аренда которого стоит 26 млн руб. в неделю", – подеркнул Навальный.

https://www.facebook.com/navalny/posts/3872028106149577

Навальный 16 ноября подал иск в Пресненский суд Москвы к Пескову по его поводу высказываний о сотрудничестве Навального с американскими спецслужбами.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном 1 октября, Навальный напрямую обвинил Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми" и заявил, что с оппозиционером "работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки". Навальный заявил, что подаст на Пескова в суд.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет "много времени": "Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель".

Теги: Германия, Франция, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, Дмитрий Песков, Нью-Йорк, Манхэттен, ФБК, отравление Навального, жена
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