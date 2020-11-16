Навальный подал в суд на Пескова из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Спикер Кремля в начале октября заявил, что с Навальным, который проходит в Германии реабилитацию после отравления "Новичком", работают специалисты ЦРУ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный 16 ноября подал иск в Пресненский суд Москвы к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову по поводу высказываний о сотрудничестве Навального с американскими спецслужбами. Информация о документе опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

В суде сообщили "МБХ Медиа", что иск подан, но заседание по нему не назначено. По информации издания, в иске указано, что Песков 1 октября распространил сведения о Навальном, которые не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

В суде "МБХ Медиа" рассказали, что Навальный просит признать несоответствующими действительности заявления спикера Кремля. Оппозиционер попросил суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента РФ в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном 1 октября, Навальный напрямую обвинил Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми" и заявил, что с оппозиционером "работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки". Навальный заявил, что подаст на Пескова в суд.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет "много времени": "Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель".