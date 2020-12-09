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Андрей Илларионов
Андрей Илларионов

Российский экономист, советник президента РФ Владимира Путина (2000–2005), официальный представитель РФ в "Большой восьмерке" (2000–2005). С 2006 года – старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона в Вашингтоне.


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Навальный пытался переориентировать цели "акта Магнитского" с руководителей спецслужб РФ на олигархов. В ЕС поняли, чьи интересы он лоббировал

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Спецоперация Навального в Европарламенте.

Как выясняется, выступление Алексея Навального в Европарламенте было направлено на срыв принятия депутатами европейского "акта Магнитского" или же на изменение/выхолащивание его содержания.

Идея документа, предложенного Нидерландами в 2018 году, заключалась в том, чтобы "санкции вводились против физических и юридических лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, пытки и другое бесчеловечное обращение, внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания, рабство, торговлю людьми, сексуальное и гендерное насилие, нарушения свобод мирных собраний и ассоциаций, мнения и выражения, религии и убеждений".

9 декабря 2019 года министры иностранных дел стран – членов Евросоюза договорились о начале работы по подготовке особого режима санкций ЕС, накладываемых на физических лиц и организации, ответственные за нарушения прав человека в мире. Этот документ призван стать европейским аналогом действующего в США "акта Магнитского". "По требованию ряда государств-членов мы договорились начать работу по подготовке глобального режима санкций, направленного на борьбу с серьезными нарушениями прав человека", – заявил в Брюсселе новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

1 октября 2020 года в интервью журналу Spiegel Алексей Навальный назвал виновными в своем отравлении Путина, Бортникова, Нарышкина.

Навальный: Я утверждаю, что за этим поступком стоит Путин, других версий у меня нет. Я говорю это не для того, чтобы льстить себе, а исходя из фактов. Главный факт – "Новичок". Приказ о его использовании может исходить только от двух человек – начальника ФСБ или начальника Службы внешней разведки.

Spiegel: А как насчет военной разведки ГРУ, связанной с покушением на Сергея Скрипаля?

Навальный: Да, наверное, еще и ГРУ. Но, зная российскую действительность, вы также знаете: начальник ФСБ Александр Бортников, начальник СВР Сергей Нарышкин и даже начальник ГРУ не могут принять решение об использовании "Новичка" без указания Путина. Они подчинены ему.

10 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских высокопоставленных чиновников и силовиков в связи с отравлением Алексея Навального. В список вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

23 октября 2020 года группа американских сенаторов от обеих партий потребовала от администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального. Открытое письмо сенаторов было размещено на сайтах Марко Рубио и Митта Ромни. Кроме республиканцев Ромни и Рубио, письмо также подписали республиканец Роджер Уикер и демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс. Сенаторы потребовали применить из-за отравления Навального "акт Магнитского", "глобальный акт Магнитского" и закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

К концу ноября 2020 года процедура принятия европейского "акта Магнитского" в Европарламенте вышла на финишную прямую. Газета Le Monde отмечала, что новый санкционный режим не предназначен для действия в отношении коррупционеров. Как пояснил газете дипломатический источник, это связано с "отсутствием четкого определения коррупции в международном праве и наличием иных механизмов борьбы с ней".

Выступая в Европарламенте 27 ноября 2020 года, Навальный призвал не вводить санкции против российских силовиков, виновных в преступлениях против человечности. Навальный также не поддержал европейские санкции – ни против Путина, Бортникова, Нарышкина (названных им самим виновными в его отравлении); ни против тех, кто, по мнению Евросоюза, причастен к его отравлению (шесть вышеупомянутых лиц, включая Бортникова); ни против Пригожина, обвиняемого в причастности к убийству российских журналистов в ЦАР, обанкротившего навальновский ФБК, предъявившего иски на десятки миллионов рублей и к самому Навальному, и к Соболь. Вместо этого Навальный призвал ввести европейские санкции лишь против селективно подобранных им олигархов – Усманова, Абрамовича, Ротенберга, кажется, не причастных ни к отравлению Навального, ни к преступлениям против человечности.

Навальный: "Насколько я понимаю, сейчас в Европейском парламенте разворачивается большая и очень важная дискуссия о новых стратегиях и способах коммуникации с Россией. Думаю, сейчас самое время, чтобы разработать новую стратегию, а не только подкорректировать старую; действительно создать новую, исходя из того, что мы узнали о новом типе российского государства и его управлении...

До сих пор основной подход Европейского парламента, Европы состоял в том, чтобы накладывать санкции на людей, которые технически делают плохие вещи. В моем случае, например, на людей, которые непосредственно несут ответственность за отравление или отдавали приказы. Я бы сказал, что нет смысла накладывать санкции на полковников, генералов или тех, кто явно много по миру не ездит, у кого явно нет недвижимости или банковских счетов в Европе...

Российские олигархи, не только старые, но и новые олигархи, те, кто входит в круг друзей Путина, – вот кто должен стать настоящей мишенью санкций...

Такие санкции должны быть очень популярны в России, и их просто нужно нацелить на российских олигархов. Скажите господам Усманову, Абрамовичу, Ротенбергу и многим другим: "Ребята, вы действуете против населения России, вы действуете против Европы. Вы все время утверждаете, что Европа – это что-то плохое, так что, пожалуйста, забирайте свои яхты и увозите их в прелестные порты Республики Беларусь". Такой подход будет приветствоваться и поддерживаться россиянами".

Лоббировавшаяся Навальным переориентация целей европейского "акта Магнитского" с руководителей и сотрудников спецслужб, а также других силовиков и чиновников, виновных в преступлениях против человечности (включая причастных к убийствам, отравлениям и другим терактам), на олигархов, путешествующих по миру, позволила бы Путину и лицам из его ближайшего окружения избежать на территории Европы санкционной ответственности за их преступления. Европейский "акт Магнитского" представляет для них гораздо большую опасность, чем его американский аналог, поскольку их счета и объекты недвижимости в гораздо больших масштабах расположены именно в Европе.

Европарламент не прислушался к советам Навального и 7 декабря принял документ в соответствии с его первоначальным замыслом.

А для депутатов Европарламента стало понятнее, чьи интересы в ходе слушаний лоббировал Алексей Навальный.

Источник: Андрей Илларионов / LiveJournal

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Европарламент, Андрей Илларионов, Сергей Нарышкин, ФСБ, Александр Бортников, СВР, отравление Навального
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