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Суд в Москве не стал рассматривать иск Навального к Пескову

Пресненский районный суд Москвы оставил без движения иск оппозиционного политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, обвинившему оппозиционера в работе "со специалистами ЦРУ".

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Навальный восстанавливается в Германии
Навальный восстанавливается в Германии
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Пресненский районный суд Москвы не стал рассматривать иск о защите чести и достоинства, поданный российским оппозиционером Алексеем Навальным к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде свое решение не пояснили. Сторонам будут отправлены определения.

В комментарии "Медиазоне" юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади заявил, что иск оставлен без движения до 30 декабря.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном 1 октября, Навальный напрямую обвинил президента РФ Владимира Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми" и заявил, что с оппозиционером "работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки". Навальный заявил, что подаст на Пескова в суд.

16 ноября оппозиционер обратился в Пресненский суд Москвы.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет "много времени": "Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель".

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, ЦРУ, отравление, суд, отравление Навального
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