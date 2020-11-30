Более 50 стран призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Навального

Государства – участники Конвенции о запрещении химического оружия заявили, что любое отравление человека нервно-паралитическим агентом считается использованием химического оружия. Они призвали РФ озвучить информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

56 стран – участниц Конвенции по запрещению химического оружия выпустили резолюцию, в которой сказано, что страны полностью уверены, что против российского оппозиционного политика Алексея Навального было применено боевое вещество "Новичок".

Они напомнили, что это же вещество использовалось в Великобритании в 2018 году.

"Любое отравление человека нервно-паралитическим агентом считается использованием химического оружия. Это вызывает крайнюю озабоченность. Использование химического оружие где угодно, когда угодно, кем угодно, при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным стандартам и нормам, запрещающим такое использование", – сказано в заявлении.

В нем отмечено, что Россия не предоставила результаты расследования отравления Навального. Страны, подписавшие резолюцию, требуют у РФ раскрыть обстоятельства этого дела.

Членами Организации по запрещению химического оружия является 191 государство. В числе стран, подписавших резолюцию, – Украина, Германия, США, Австралия, Канада, Великобритания, Венгрия, Греция и другие.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Соратники российского оппозиционера заявляли, что нашли бутылку со следами "Новичка" в гостиничном номере Навального в Томске.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет "много времени": "Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель".

В марте 2018 года "Новичком" в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заболел также полицейский Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.