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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Семь детей Путина, вылизывающий шнурки Навального Соловьев, Байден и Украина. Интервью Бацман с Венедиктовым. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским журналистом, главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. Программу записали по Skype, беседа продолжалась почти полтора часа. Во время интервью Венедиктов говорил о выборах президента США и о том, как на отношения Вашингтона и Москвы повлияет приход к власти Джо Байдена, о влиянии соцсетей на политику во всем мире, о Минских соглашениях, путях урегулирования конфликта на Донбассе и возможном изменении нормандского формата, о здоровье президента РФ Владимира Путина и его предполагаемой внебрачной дочери, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его будущем, о Владимире Соловьеве и других российских пропагандистах, а также о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте Беларуси Александре Лукашенко.

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Венедиктов родился в 1955 году в Москве. После окончания школы поступил на вечернее отделение исторического факультета Московского педагогического института, одновременно с учебой работал почтальоном. После окончания института в 1978 году в течение 20 лет преподавал историю в московской общеобразовательной школе.

В 1990 году начал сотрудничать с радиостанцией "Эхо Москвы". Вначале работал на должности обозревателя прессы и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу. В 1998 году был избран на пост главного редактора радиостанции. Холдинг "Газпром-Медиа" владеет 66% акций ЗАО "Эхо Москвы", остальное – у миноритариев, в том числе у Венедиктова (по некоторым данным, у него 18% акций).

Состоит в отдаленном родстве с российским музыкантом Андреем Макаревичем, они называют себя троюродными братьями.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Джо Байден, Алексей Венедиктов, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, Владимир Зеленский, выборы в США
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