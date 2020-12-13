Навального пытались отравить во второй раз – СМИ

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить во второй раз во время пребывания в больнице города Омск. Об этом 12 декабря сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке.
В издании отметили, что после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности РФ попытались отравить его второй дозой яда, прежде чем политика удалось доставить в Берлин.
Агенты госбезопасности, по версии газеты, проникли в омскую больницу, где лежал Навальный. Они планировали не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым, отмечают журналисты.
В статье говорится, что вторая доза нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи не ввела ему атропин.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".
15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.