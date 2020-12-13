Навального пытались отравить во второй раз – СМИ

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого в конце августа отравили веществом из группы "Новичок", пытались убить дважды. Во второй раз его хотели отравить перед отправлением в немецкую клинику, но политика спасло то, что медики скорой помощи ввели ему атропин, сообщает The Sunday Times.

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить во второй раз во время пребывания в больнице города Омск. Об этом 12 декабря сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке.

В издании отметили, что после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности РФ попытались отравить его второй дозой яда, прежде чем политика удалось доставить в Берлин.

Агенты госбезопасности, по версии газеты, проникли в омскую больницу, где лежал Навальный. Они планировали не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым, отмечают журналисты.

В статье говорится, что вторая доза нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи не ввела ему атропин.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".