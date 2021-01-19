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"Целый город, а скорее королевство". ФБК опубликовал расследование о "дворце Путина" в Геленджике

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование о самом секретном и охраняемом объекте в России – доме президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае. На территории усадьбы есть порт, церковь и пограничный пункт. Имение обошлось друзьям Путина минимум в 100 млрд руб. ($1 млрд 356 млн 404 тыс.), считают авторы расследования.

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Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году
Фото: ЕРА

19 января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал в YouTube расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

В расследовании отмечено, что дворец под Геленджиком в Краснодарском крае, принадлежащий президенту РФ Владимиру Путину, имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

"Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин", – подчеркнули в ФБК.

По данным фонда, в имении работают тысячи людей. Им запрещено приносить с собой мобильные телефоны с камерой. Все машины, заезжающие на территорию дворца, досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки.

Фото: palace.navalny.com
Фото: palace.navalny.com

Судя по документам, это самый большой частный жилой дом в России – 17 691 м². На территории дворца есть хоккейная площадка размерами 56 на 26 м, оранжерея площадью 2500 м², 80-метровый мост, который, по информации авторов расследования, нужен для прохода к чайному домику, площадь которого составляет 2500 м².

"Площадь участка под тем самым огромным дворцовым комплексом – 68 га. Но на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше. Прилегающий к ней участок площадью 7 тыс. га принадлежит ФСБ. В сентябре 2020-го он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки. Единственная цель аренды этого гигантского участка земли, который в три с половиной раза больше соседнего Геленджика, – создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина. Чтобы никто не мог, случайно гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта", – уточнили в расследовании.

По данным ФБК, имение в Краснодарском крае обошлось друзьям Путина минимум в 100 млрд руб. ($1 млрд 356 млн 404 тыс.).

"Вы спросите: "А сколько же в итоге стоит дворец Путина под Геленджиком?" Ответ на этот вопрос будет дать нелегко. Потому что такие объекты – с тоннелями, вырубленными в скалах и подземными хоккейными коробками, просто не продаются. Но мы можем оценить минимальную стоимость, сколько на него потратили денег", – уточнили в фонде.

В ФБК пояснили, почему имение считают самой большой в мире взяткой.

"Путинские друзья, получившие от него право украсть в России все, что они желают, отблагодарили его много чем, но в том числе скинулись, собрали 100 млрд руб. и построили своему боссу дворец на эти деньги", – сказано в расследовании.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, через две недели Путин подписал его.

Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, хоккей, Алексей Навальный, церковь, расследование, президент, дворец, ФБК
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