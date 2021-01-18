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"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Людей". Навальный призвал россиян выходить на протесты

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что "жаба, сидящая на трубе", и "бункерные воры" больше всего боятся в России выхода людей на улицы. Штабы политика начали подготовку к митингам по всей России.

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Навальный: Не бойтесь выходите на улицы. Выходите за себя, за свое будущее
Навальный: Не бойтесь – выходите на улицы. Выходите за себя, за свое будущее
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на протесты. Видео с его обращением обнародовали на канале "Навальный Live" после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании арестовал его на месяц

"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь – выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее", – обратился он к россиянам. 

Судя по всему, видео Навальный записал в отделении полиции, где проходило заседание суда. В описании к ролику приводится цитата оппозиционера: "Если вы смотрите это видео, значит, у меня все-таки получилось что-то записать на этом самом поразительном "суде" из всех, что я видел. А видел я многое". 

Штабы политика начали подготовку к "большим митингам по всей стране", сообщил в Twitter руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По его словам, протесты намечены на 23 января. 

17 января Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек. Лайнер, на котором летел оппозиционер, посадили в Шереметьево.

Сразу после прилета его задержали, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области). Его задержали по делу "Ив Роше". Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

"В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года ФСИН неизвестно, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", – говорится в сообщении. 

Политик назвал происходящее "в высшей степени беззаконием".

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, митинг, Леонид Волков, отравление Навального
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