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Возвращение Навального. Онлайн-репортаж

17 января в 18.20 по киевскому времени в московском аэропорту Внуково должен приземлиться самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту. Он возвращается из Германии, где последние пять месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления веществом из группы "Новичок". В аэропорт уже свезли автозаки ОМОН, силовики Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов, по данным СМИ, приведены в состояние повышенной готовности. СМИ запретили снимать прилет Навального, в здание аэропорта пускают только по билетам. "ГОРДОН" следит за развитием ситуации в режиме онлайн.

Навальный с семьей должен прилететь из Берлина в Москву сегодня, 17 января, в 18.20 по-киевскому времени
Навальный с семьей должен прилететь из Берлина в Москву сегодня, 17 января, в 18.20 по-киевскому времени
Фото: Алексей Навальный / Facebook

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Теги: Алексей Навальный
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