Отравление Навального в Томске было второй попыткой, перед этим едва не убили его жену Юлию – The Insider и Bellingcat

По данным The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, сотрудники ФСБ предприняли попытку отравить российского оппозиционера Алексея Навального в Калининграде в июле 2020 года, но она была неудачной, а в результате отравления пострадала супруга оппозиционера Юлия.

Жена Навального резко почувствовала себя плохо во время отпуска в Калининграде Фото: Алексей Навальный / Facebook (архив)

Перед тем, как совершить попытку покушения на российского оппозиционера Алексея Навального в Томске, группа сотрудников ФСБ пыталась отравить его в ходе поездки в Калининград в июле 2020 года, говорится в расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, опубликованном 14 декабря.

Это произошло во время отпуска Навального и его жены Юлии, куда они отправились 3 июля. На четвертый день после приезда в Калининград утром пара вышла прогуляться по пляжу, они ненадолго вернулись в номер, а затем пошли завтракать в кафе. По дороге в кафе Юлии внезапно стало плохо.

Она рассказала журналистам, что чувствовала себя сначала нормально, а затем – настолько плохо, что с трудом дошла до номера. Через час после возвращения в номер ей стало легче, женщина уснула, а к утру следующего дня "все было совершенно нормально".

Тогда, как говорит Навальный, он подумал, что речь идет о сбое организма.

"Это сейчас, после того, как я сам через это прошел, я понимаю, как может быть плохо и как невозможно объяснить происходящее", – добавил он.

Как выяснили расследователи, в эту поездку в Калининград поехали также члены группы ФСБ, которые готовили отравление Навального в Томске. Сотрудники гостиницы рассказали журналистам, что за день до приезда Навальных приходили несколько человек в штатском, "разговаривали с начальством, затем заходили в номера, что-то там делали и ушли".

В материале сказано, что в Калининград поехали трое из как минимум восьми членов группы: ключевой оперативник группы, медик Алексей Александров (под псевдонимом Фролов), Михаил Швец и Владимир Паняев. Все они – оперативники ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ, пишут расследователи.

Сотрудники гостиницы не смогли опознать людей в штатском по фото ФСБшников и сказали, что не помнят их лиц.

Как отмечают расследователи, то, что Навальная осталась жива "и даже не потеряла сознание, еще не означает, что отравление было слабым". Ссылаясь на оценки экспертов, они пишут, что отравляющие вещества типа "Новичка" могут "не вызывать особых симптомов до тех пор, пока ингибирование холинэстеразы не достигает 75–80%".

"То есть если жертва получила дозу меньше летальной, она может испытать лишь временные моторные или дыхательные проблемы", – говорится в материале.

Сотрудники ФСБ понимали, что попытка отравления Навального не удалась, а пострадала в результате покушения его супруга, пишут журналисты.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.