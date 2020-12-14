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"Вот это – bullshit". Кремль отреагировал на статью о повторном отравлении Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков употребил английский жаргонизм bullshit, комментируя статью The Sunday Times о повторном отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Песков назвал британскую газету "воскресным чтивом в халате"
Песков назвал британскую газету "воскресным чтивом в халате"
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ТАСС 14 декабря назвал "чушью собачьей" новость о том, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить дважды.

Представитель Кремля употребил в разговоре с журналистами английский жаргонизм bullshit, говоря о материале про отравление политика.

Газету The Sunday Times, которая написала о повторном отравлении Навального в больнице города Омск, Песков назвал "воскресным чтивом в халате".

"Вот это – bullshit, большего не буду говорить", – отреагировал он.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

The Sunday Times в своей статье писала, что после неудачной первой попытки убийства Навального сотрудники органов государственной безопасности РФ пытались отравить его второй дозой яда до того, как политика утром 22 августа доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, Шарите, Омск, Новичок, отравление Навального
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