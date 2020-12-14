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Навальный: Я знаю, кто хотел меня убить

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что российского оппозиционера Алексея Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ. Навальный заявил, что считает покушение террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

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Навальный: Прочитайте определение понятия "государственный терроризм". Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия
Навальный: Прочитайте определение понятия "государственный терроризм". Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия
Фото: ЕРА

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал "государственным терроризмом" попытку его отравления в Томске, которая произошла в августе 2020 года, заявление опубликовано на сайте оппозиционера. 

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. Кроме того, по данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия

"Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ [Александром] Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа [президента РФ Владимира] Путина. Загляните в словарь и прочитайте определение понятия "государственный терроризм". Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия", – заявил Навальный. 

Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. 

"Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии", – подчеркнул Навальный. 

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

Теги: Россия, Владимир Путин, терроризм, Алексей Навальный, Александр Бортников, Bellingcat, Новичок, отравление Навального
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