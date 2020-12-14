ГОРДОН
 
 
МИР

"Они делали совсем глупые ошибки". В The Insider рассказали, как вычислили причастных к отравлению Навального

Одного из вероятных отравителей российского оппозиционера Алексея Навального журналистам удалось вычислить из-за того, что по прибытию в Новосибирск и Томск, где был и Навальный, тот включал свой телефон. Журналисты таким образом смогли засечь его геолокацию, рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью телеканалу "Дождь".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
14 декабря несколько изданий опубликовали расследование о причастности к отравлению Навального ФСБ
14 декабря несколько изданий опубликовали расследование о причастности к отравлению Навального ФСБ
Фото: EPA

Журналистам The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel удалось установить сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, благодаря метаданным звонков сотрудников научного центра "Сигнал". Ранее журналисты расследовали деятельность этого учреждения и пришли к выводу, что именно там изготавливают "Новичок". Об этом в интервью телеканалу "Дождь" рассказал один из авторов расследования, главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

"Это было продолжение расследований, которые начались еще с отравления в Солсбери, после чего мы узнали, кто именно производит "Новичок" в России, опубликовали расследование о научном центре "Сигнал". Когда отравили Навального, мы поняли, что скорее всего, в переговорах сотрудников "Сигнал" есть не только ГРУшники, но и ФСБшники, поскольку ФСБ занимается операциями внутри России. Когда мы дальше начали расследовать, так мы и вышли на сотрудников НИИ-2 ФСБ, которые и участвовали в операциях по отравлению Навального", – отметил он.

По словам Доброхотова, по метаданным телефонных звонков журналисты выяснили, какие сотрудники ФСБ держали постоянную связь с сотрудникам "Сигнала". Он также отметил, что журналисты по этим звонками видели, как сразу после отравления Навального нижестоящие сотрудники ФСБ отзванивались своим начальникам. Также они видели не только сами звонки, но и геолокацию, где в этот момент находились звонящие.

"Поскольку Bellingcat получил биллинги этих звонков, мы видим там и сотовые вышки, которые использовались при звонках, а соответственно, видим все их передвижения. Проверить это мы можем по базе перелетов, то есть мы видим, что они пользуются теми или иными авиарейсами. Мы также таким образом вычислили, какими фальшивыми именами они пользуются. То есть мы видим по телефону, что человек подъезжает к аэропорту, а затем мы видим, что уже под другим именем он садится в самолет", – рассказал журналист.

Доброхотов добавил, что у восьми ФСБшников, которые, по его мнению, причастны к отравлению, есть около 40 общих перелетов в то же время и в те же города, что и у Навального. 

"Мы сами задаем вопрос: почему, когда мы начали делать подобные расследования в 2018 году и продемонстрировали, что можно использовать метаданные переговоров для того, чтобы выяснить передвижения людей и так далее, почему они не поменяли modus operandi (образ действия. – "ГОРДОН")? Что-то они все-таки поменяли. Они использовали, например, телефоны со специальными симками для того, чтоб участвовать в спецоперациях, по обычным номерам не разговаривали. Но опять же, это довольно глупо, если вы с обычного номера потом звоните на этот телефон. Мы тогда просто узнаем вот этот ваш "левый" номер", – отметил он.

Журналист также добавил, что в действиях сотрудников ФСБ были и "совсем глупые ошибки".

"Кроме того, они делали совсем глупые ошибки. Например, [Алексей] Александров, который, как мы предполагаем, ключевой исполнитель отравления, сначала приехал в Новосибирск, на несколько секунд включил основной телефон. Потом, приехав в Томск, буквально на секунду включил свой телефон – там буквально бит информации, но этого оказалось достаточно, чтобы его там геолоцировать. Судя по всему, речь идет просто о довольно плохой квалификации этих людей", – считает Доброхотов.

При этом он отметил, что во время расследования журналисты не нашли никаких подтверждений, что Навального пытались отравить в омской больнице, о чем ранее писали в The Sunday Times.

"Мы не нашли никаких подтверждений. Кроме того, основные отравители в этот момент были не в Омске, а рядом с Горно-Алтайском, в, судя по всему, научно-исследовательском институте в Бийске, который специализируется на уничтожении химоружия. Судя по всему, они там уничтожали следы отравления. В Омск один из них – [Константин] Кудрявцев – приехал уже после того, как Навального транспортировали в Германию", – добавил он. 

Расследование отравления Навального журналисты опубликовали 14 декабря. Они выяснили, что к нему причастны восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ. 

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

Теги: Россия, Алексей Навальный, расследование, журналисты, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы, наверное, не вернулись бы оттуда". Тополя рассказал, каким представляет свое выступление в Кремле
  "Мы, наверное, не вернулись бы оттуда". Тополя рассказал, каким представляет свое выступление в Кремле
66-летняя Успенская составила завещание, чтобы спать спокойно
66-летняя Успенская составила завещание, чтобы спать спокойно
"Будем вместе дарить любовь". Винник заявил о новой странице в своей жизни
"Будем вместе дарить любовь". Винник заявил о новой странице в своей жизни
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
  "Пающие трусы" презентовала клип-стеб о любви и коронавирусе. Видео
  "Пающие трусы" презентовала клип-стеб о любви и коронавирусе. Видео
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS