"Они делали совсем глупые ошибки". В The Insider рассказали, как вычислили причастных к отравлению Навального

Одного из вероятных отравителей российского оппозиционера Алексея Навального журналистам удалось вычислить из-за того, что по прибытию в Новосибирск и Томск, где был и Навальный, тот включал свой телефон. Журналисты таким образом смогли засечь его геолокацию, рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью телеканалу "Дождь".

Журналистам The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel удалось установить сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, благодаря метаданным звонков сотрудников научного центра "Сигнал". Ранее журналисты расследовали деятельность этого учреждения и пришли к выводу, что именно там изготавливают "Новичок". Об этом в интервью телеканалу "Дождь" рассказал один из авторов расследования, главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

"Это было продолжение расследований, которые начались еще с отравления в Солсбери, после чего мы узнали, кто именно производит "Новичок" в России, опубликовали расследование о научном центре "Сигнал". Когда отравили Навального, мы поняли, что скорее всего, в переговорах сотрудников "Сигнал" есть не только ГРУшники, но и ФСБшники, поскольку ФСБ занимается операциями внутри России. Когда мы дальше начали расследовать, так мы и вышли на сотрудников НИИ-2 ФСБ, которые и участвовали в операциях по отравлению Навального", – отметил он.

По словам Доброхотова, по метаданным телефонных звонков журналисты выяснили, какие сотрудники ФСБ держали постоянную связь с сотрудникам "Сигнала". Он также отметил, что журналисты по этим звонками видели, как сразу после отравления Навального нижестоящие сотрудники ФСБ отзванивались своим начальникам. Также они видели не только сами звонки, но и геолокацию, где в этот момент находились звонящие.

"Поскольку Bellingcat получил биллинги этих звонков, мы видим там и сотовые вышки, которые использовались при звонках, а соответственно, видим все их передвижения. Проверить это мы можем по базе перелетов, то есть мы видим, что они пользуются теми или иными авиарейсами. Мы также таким образом вычислили, какими фальшивыми именами они пользуются. То есть мы видим по телефону, что человек подъезжает к аэропорту, а затем мы видим, что уже под другим именем он садится в самолет", – рассказал журналист.

Доброхотов добавил, что у восьми ФСБшников, которые, по его мнению, причастны к отравлению, есть около 40 общих перелетов в то же время и в те же города, что и у Навального.

"Мы сами задаем вопрос: почему, когда мы начали делать подобные расследования в 2018 году и продемонстрировали, что можно использовать метаданные переговоров для того, чтобы выяснить передвижения людей и так далее, почему они не поменяли modus operandi (образ действия. – "ГОРДОН")? Что-то они все-таки поменяли. Они использовали, например, телефоны со специальными симками для того, чтоб участвовать в спецоперациях, по обычным номерам не разговаривали. Но опять же, это довольно глупо, если вы с обычного номера потом звоните на этот телефон. Мы тогда просто узнаем вот этот ваш "левый" номер", – отметил он.

Журналист также добавил, что в действиях сотрудников ФСБ были и "совсем глупые ошибки".

"Кроме того, они делали совсем глупые ошибки. Например, [Алексей] Александров, который, как мы предполагаем, ключевой исполнитель отравления, сначала приехал в Новосибирск, на несколько секунд включил основной телефон. Потом, приехав в Томск, буквально на секунду включил свой телефон – там буквально бит информации, но этого оказалось достаточно, чтобы его там геолоцировать. Судя по всему, речь идет просто о довольно плохой квалификации этих людей", – считает Доброхотов.

При этом он отметил, что во время расследования журналисты не нашли никаких подтверждений, что Навального пытались отравить в омской больнице, о чем ранее писали в The Sunday Times.

"Мы не нашли никаких подтверждений. Кроме того, основные отравители в этот момент были не в Омске, а рядом с Горно-Алтайском, в, судя по всему, научно-исследовательском институте в Бийске, который специализируется на уничтожении химоружия. Судя по всему, они там уничтожали следы отравления. В Омск один из них – [Константин] Кудрявцев – приехал уже после того, как Навального транспортировали в Германию", – добавил он.

Расследование отравления Навального журналисты опубликовали 14 декабря. Они выяснили, что к нему причастны восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.