Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию Навального

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что не располагает информацией о местонахождении российского оппозиционера Алексея Навального.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ 14 января заявила, что "предпримет все действия" по задержанию российского оппозиционера Алексея Навального.

В ФСИН отметили, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

"В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года ФСИН неизвестно, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального", – говорится в сообщении.

По данным ФСИН, 23 ноября Навальный направлял им уведомление о том, что проживает в Берлине в Hotel Arabel, где "восстанавливает здоровье". При этом в российском ведомстве подчеркнули, что официальное подтверждение лечения в отеле предоставлено не было, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию.

"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, ФСИН России по Москве обязана предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального до решения суда о замене условного срока на реальный", – утверждают в ведомстве.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у "Многопрофильной процессинговой компании".

В декабре 2015 года Алексей Навальный заявлял о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше".

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении политика и его брата, обязав РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

Адвокат Навального Вадим Кобзев 13 января 2021 года сообщил "Медиазоне", что его клиент находится в федеральном розыске.

В комментарии "МБХ медиа" адвокат сказал, что Навальный не знал о том, что объявлен в розыск, когда заявил о своем возвращении в Россию из Германии.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа 2020 года. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.