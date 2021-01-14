Акунин: Навальный пообещал вернуться в Россию 17 января. У Кремля тут есть три варианта

По мнению российского писателя Бориса Акунина, власти России выставят себя на посмешище, если решат не пустить оппозиционера Алексея Навального в страну.

Акунин: В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей Фото: ЕРА

Живущий в Великобритании российский писатель Борис Акунин в Facebook назвал историческим событием заявление российского оппозиционера Алексея Навального о планах по возвращению в РФ.

Он обнародовал скриншот заголовка новости о том, что Навальный пообещал прилететь в Россию самолетом из Германии 17 января.

"Сегодняшнее событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия. У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта. Детский: не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде. Подростковый: схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя. Взрослый: терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, не марионеточная оппозиция", – отметил Акунин.

Первый вариант, по мнению писателя, выставит на посмешище Кремль.

"Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAG", – добавил писатель.

Третий вариант Акунин считает маловероятным, так как он предполагает "отступление от курса на тотальность политического контроля".

"Система для этого совершенно не приспособлена", – пояснил писатель.

"В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей", – добавил он.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.