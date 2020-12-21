"Сказали работать по трусам". Вероятный участник покушения, которому звонил Навальный, рассказал, куда могли нанести яд

21 декабря российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал запись телефонного разговора с человеком, которого он назвал Константином Кудрявцевым – вероятным членом спецгруппы ФСБ, готовившей покушение на него. Кудрявцев, в частности, рассказал, что после отравления были обработаны штаны и нижнее белье Навального и они сейчас "чистые и с ними все нормально".

Российского оппозиционера Алексея Навального вероятно могли отравить ядом, нанесенным на нижнее белье. Об этом пишет The Insider.

21 декабря Навальный обнародовал запись телефонного разговора с человеком, которого он назвал Константином Кудрявцевым – вероятным членом спецгруппы ФСБ, готовившей покушение на него. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым.

Навальный спросил, на какой предмет одежды был акцент и где могла быть самая большая концентрация вещества.

"Трусы", – ответил Кудрявцев.

Тогда Навальный уточнил, на какую именно часть белья нанесли яд.

"Ну, мы внутренний [шов] обработали. Ну, по крайней мере, обработка была... Внутренняя, паховая часть. Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам… Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно, по внутренней части", – ответил он.

На вопрос, сказал ли наносить яд именно на трусы [полковник ФСБ Станислав] Макшаков, Кудрявцев ответил: "Да". Он отметил, что трусы были синего цвета, сейчас они "в хорошем состоянии, чистые".

Кудрявцев рассказал, что штаны Навального тоже обрабатывали.

"Там та же область внутренняя, возможно, и там че-то было, мы там тоже замывали. Ну это предположительно, потому что как бы контакт со штанами тоже есть, возможно, и там что-то было. Штаны тоже обработали. Они тоже чистые, все с ними нормально", – сказал он.

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Видео: Алексей Навальный / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.