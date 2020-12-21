"Выжил благодаря стечению обстоятельств". Один из участников отравления Навального признался в покушении – СМИ

The Insider обнародовал запись беседы российского оппозиционера Алексея Навального, представившегося помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, с вероятным членом спецгруппы ФСБ, которая готовила покушение. Собеседник Навального, кроме прочего, рассказал, каким образом нанесли отравляющее вещество.

Один из предполагаемых сотрудников ФСБ – членов спецгруппы, которая готовила отравление российского оппозиционера Алексея Навального признался в покушении, сообщил The Insider.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Издание пишет, что оппозиционер в день публикации расследования – перед его выходом – сделал несколько звонков членам группы отравителей. Среди них, отмечает The Insider, – Константин Кудрявцев. Навальный использовал приложение, которое позволяет менять номер, из-за этого Кудрявцев думал, что ему звонят с рабочего телефона, пишут расследователи. The Insider обнародовал запись беседы.

Оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству".

В этом разговоре собеседник Навального говорит, что оппозиционер выжил благодаря стечению обстоятельств.

"Выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано – это главная причина?" – спрашивает Навальный.

"Мне кажется, что да. Если бы чуть дольше [самолет летел], возможно, бы все закончилось по-другому. Видите, тут стечение обстоятельств – самый плохой фактор, который в нашей работе может быть. [Обстоятельство №2.] То, что приехала скорая и так далее. Провели вот эти мероприятия первичные, которые они обычно… понизили кислотное состояние, вкололи антидот какой-то. Предположительно, что, возможно, что-то такое, ну там же симптоматика похожая. Они действовали непосредственно по инструкции, медики, поэтому из-за того, что сработала скорая – это тоже фактор. Дальше то, что увезли его в больницу, тоже провели какие-то мероприятия в зависимости от симптоматики", – ответил Кудрявцев.

Кроме того, собеседник Навального рассказал, что отравляющим веществом были обработаны трусы.

"Внутренняя, паховая часть. Ну, гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот по швам [нанесли яд]", – сообщил он. Кудрявцев, следуя записи разговора, сказал, что белье и штаны Навального очистили от следов отравляющего вещества.

ВИДЕО

Видео: The Insider / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.